Tuyển Manual Tester WanoSoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Đọc hiểu specs, đóng góp thông tin về tính khả thi của sản phẩm trên phương diện testing. Ví dụ: hệ thống quản trị và phân tích các chuỗi bất thường trong tổ chức.

- Tạo test cases, chuẩn bị dữ liệu test;

- Thực hiện test cases chính xác theo thiết kế đề ra;

- Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc hằng ngày;

- Ước lượng thời gian testing cho sản phẩm.

- Phối hợp làm việc với các thành viên trong nhóm và công việc chuyên môn liên quan đến CNTT (SA, Dev,...) trong quá trình hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu nghiệp vụ.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm test web, API;

- Kiến thức vững về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test;

- Có khả năng phân tích yêu cầu, tổng hợp thành tài liệu riêng;

- Có hiểu biết tốt query với database SQL (Postgres)

- Có kinh nghiệm làm việc với Agile theo Scrum Framework.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh.

Thông tin dự án:

Hệ thống Website TMĐT cho khách hàng dùng dịch vụ Cloud Service

- Công nghệ sử dụng: .Net, MS.SQL

- Teamsize: 6 người

Tại WanoSoft Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương up to 18M/tháng (Gross)

- Thử việc full lương

- Hưởng min 13 tháng lương/ năm, các khoản thưởng như thưởng lễ tết, chứng chỉ, giới thiệu ứng viên,..

- Hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định pháp luật hiện hành

- Review lương 2 lần/năm (tháng 6, 12)

- Đước cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định pháp luật

- Được đào tạo, thăng tiến phù hợp trong công việc

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú

- Remote 2 ngày/tháng

- Thời gian làm việc: 08h30 - 12h, 13h30 - 18h, Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WanoSoft

