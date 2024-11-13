Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 ngõ 371 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Tạo kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn.

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ phục vụ cho việc kiểm thử.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc lượng công việc.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín;

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm;

Có kinh nghiệm kiểm thử API;

Có kinh nghiệm ở các dự án trong ngành Ngân hàng là 1 lợi thế;

Thành thạo các công cụ Word, Excel, Postman, Jira

Có kinh nghiệm và thành thạo về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL;

Thành thạo về quy trình kiểm thử phần mềm và các kỹ thuật thiết kế testcase khi thực hiện;

Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 14M

13 ngày nghỉ phép linh hoạt (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).

Thưởng lễ, tết, cuối năm.

Môi trường làm việc với những người trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo và giàu kinh nghiệm.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

