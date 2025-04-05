Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TH3 GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TH3 GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH TH3 GROUP

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TH3 GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17/43/14 Đường Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Tài sản: Thống kê, kiểm kê tài sản, trang thiết bị.
Hóa đơn đầu vào: Hỗ trợ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ; Nhập hóa đơn; In hồ sơ chứng từ.
Công nợ: Hỗ trợ theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu – phải trả.
Nhập chứng từ nhập kho.
Hỗ trợ các công việc khác thuộc mảng kế toán.
Hỗ trợ thực hiện các báo cáo thống kê.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Sinh viên có nhu cầu kiến tập, thực tập, trải nghiệm về ngành kế toán.
Thành thạo kỹ năng excel trong nhập liệu, tính toán và thống kê: Vlookup, Sumifs,...
Thành thạo kỹ năng excel trong việc phân tích và lập báo cáo.
Khả năng đàm phán, làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Nhanh nhạy với số liệu, có sự tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.
Năng động, hoạt bát.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TH3 GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp theo năng lực, hỗ trợ cơm trưa
Hỗ trợ mộc thực tập và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo.
Đăng ký lịch thực tập linh hoạt phù hợp với thời gian của thực tập sinh.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Cơ hội trải nghiệm những công việc thực tế & phát triển bản thân trong thời gian ngắn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TH3 GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TH3 GROUP

CÔNG TY TNHH TH3 GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17/43/14 Đường Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

