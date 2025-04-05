Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20 đường 34B, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý và kiểm soát tiền mặt, tài khoản ngân hàng và nguồn thu hiện có của công ty.

Hỗ trợ theo dõi công nợ và nhập liệu số liệu vào phần mềm kế toán.

Tiếp nhận phương án thanh toán từ bộ phận kế toán thanh toán và hỗ trợ thực hiện thu chi theo kế hoạch đã được duyệt.

Lập báo cáo nội bộ hàng ngày và hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác.

Hỗ trợ công việc kế toán kho, làm việc với nhà cung cấp.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Biết sử dụng tin học văn phòng (Excel, Word) và có mong muốn tìm hiểu về phần mềm kế toán.

Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.

Có ít nhất 03 tháng kinh nghiệm làm việc vị trí kế toán nội bộ - kho, sẽ được hướng dẫn trong quá trình làm việc.

Ham học hỏi và mong muốn phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản và trực tiếp làm việc với các chuyên gia trong ngành.

Phụ cấp thực tập hấp dẫn và cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin