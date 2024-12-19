Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN DAE LYUK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tầng 24, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ kiểm tra, soát xét tờ khai thuế hàng tháng/ quý trước khi gửi cho khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng trong công việc nộp giấy tờ chứng từ cho các bên như: thuế , ngân hàng, v.v

- Hỗ trợ nhập số liệu sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ cho khách hàng lên phần mềm kế toán

- Hỗ trợ kiểm tra bảng tính quyết toán thuế TNCN hàng năm, tờ khai quyết toán thuế

- Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối Chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan ( Chấp nhận là parttime)

- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh, Microsoft Office, đặc biệt Excel;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy tốt;

- Có sự tiến bộ trong quá trình tham gia đào tạo Job chuyên sâu; có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Giao tiếp tốt, chủ động, tự tin và cam kết làm việc lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN DAE LYUK Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, sáng tạo;

- Ưu tiên được tuyển dụng cho các tổ chức kế toán, kiểm toán, thuế sau quá trình thực tập dựa trên đánh giá của Ban giám đốc;

- Được tham gia vào các Job chuyên nghiệp và chuyên sâu trong quá trình thực tập;

- Chương trình đào tạo (đào tạo chuyên sâu, đào tạo về Job) nhằm giúp Thực tập sinh phát triển các kỹ năng và nghề nghiệp;

- Hỗ trợ lương thực tập..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN DAE LYUK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin