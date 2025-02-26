Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Trương Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Trương Gia
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Trương Gia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 170N Nơ Trang Long, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu chứng từ, nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán.
Xử lý dữ liệu kế toán của khách hàng theo quy trình có sẵn của Công ty.
Kê khai các tờ khai thuế cho khách hàng theo quy định.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 học chuyên ngành kế toán, thuế, kiểm toán.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thành thạo Word, Excel văn phòng.
Có tinh thần đồng đội, trung thực, chịu khó, gắn bó với công việc, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Trương Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ tại nội bộ.
Được tham gia các khóa cập nhật kiến thức, thông tư mới về lĩnh vực kế toán, thuế tại các hội nghề nghiệp liên quan.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của Công ty.
Có cơ hội cộng tác lâu dài với công ty và trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp.
Mức lương: Theo thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đại Lý Thuế Trương Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 170N Nơ Trang Long, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

