Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 85

- Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các hoạt động xử lý nghiệp vụ Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế cho doanh nghiệp từ dễ đến khó dưới sự hướng dẫn của Kế toán trưởng
Nhập liệu hồ sơ hóa đơn chứng từ
Kê khai, lập Tờ khai Thuế
Hoàn chỉnh sổ sách kế toán, hồ sơ thuế
Tìm hiểu và thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho doanh nghiệp: Thủ tục thế, Ngân hàng, Bảo hiểm...
Tham gia các hoạt động đào tạo, tìm hiểu kiến thức chuyên sâu Kế toán - Thuế của Doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế...
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế.
Tiếng anh tốt là lợi thế.
Ham học hỏi, cầu thị, sẵn sàng chấp nhận thử thách.
Muốn tìm môi trường phát triển và gắn bó lâu dài

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt
Mức lương hỗ trợ thực tập sinh (từ 1.000.000đ - 3.000.000đ/tháng) tùy theo năng lực.
Tham gia vào nhóm phát triển Scrum tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...
Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc
Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...
Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs- Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

