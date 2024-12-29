Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH LIMOSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tập trung chuyên sâu vào SEO, tối ưu bài viết chuẩn SEO, chăm sóc các Social, Forum, Web 2.0.

Phân tích từ khóa, kiểm tra và đề xuất cải tiến nội dung để tăng khả năng hiển thị.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Xây dựng nội dung cho các kênh Social của Công ty.

Đóng góp ý tưởng, hỗ trợ xây dựng các chiến dịch, chiến lược marketing.

Thực hiện các báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở đi (Ưu tiên ứng viên năm cuối/mới tốt nghiệp): Học các ngành Marketing, Thương mại điện tử, Truyền thông,...hoặc các ngành liên quan.

Sinh viên năm 3 trở đi (Ưu tiên ứng viên năm cuối/mới tốt nghiệp):

Đảm bảo thời gian thực tập Fulltime tại Công ty.

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo từ đầu).

Kỹ năng viết tốt: Có khả năng viết lách sáng tạo, ngắn gọn, dễ hiểu và không mắc lỗi chính tả.

Kỹ năng viết tốt:

Có hiểu biết về SEO là lợi thế: Kiến thức cơ bản về SEO và kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet là một lợi thế lớn.

Có hiểu biết về SEO là lợi thế:

Khả năng làm việc nhóm: Có tinh thần hợp tác, sẵn sàng học hỏi từ đồng nghiệp và tham gia vào các dự án nhóm.

Khả năng làm việc nhóm:

Kỹ năng tin học: Sử dụng ở mức độ khá trở lên các công cụ Microsoft Office (Word, Excel, Docs, Sheets,...).

Kỹ năng tin học:

Tại CÔNG TY TNHH LIMOSA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về SEO Marketing.

Được tiếp cận với nhiều mảng khác như Social Marketing, Content Marketing.

Được cân nhắc lên vị trí nhân viên thử việc và chính thức, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Phụ cấp thực tập 100.000 VNĐ/ngày + phụ cấp cơm trưa và giữ xe + thưởng KPI (thu nhập 2 - 4 triệu/tháng).

Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu liên quan để làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMOSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin