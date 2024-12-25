Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH LASERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LASERA
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH LASERA

Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH LASERA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 302a Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing online và offline
Tham gia sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (website, mạng xã hội, email marketing, etc.)
Phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiếp thị mới
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu
Tham gia các công việc hành chính marketing khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về Marketing, Digital Marketing và Content Marketing
Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tốt
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, sáng tạo và ham học hỏi
Tuyển dụng 3 vị trí: sự kiện, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH LASERA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xác nhận quá trình thực tập (có mộc tròn công ty)
Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế
Môi trường làm việc năng động và thân thiện
Có cơ hội được nhận vào làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
Được cấp chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình
Hỗ trợ chi phí 1.999.999 vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LASERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LASERA

CÔNG TY TNHH LASERA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, TP HCM

