Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH LASERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 302a Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing online và offline

Tham gia sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (website, mạng xã hội, email marketing, etc.)

Phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiếp thị mới

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu

Tham gia các công việc hành chính marketing khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về Marketing, Digital Marketing và Content Marketing

Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tốt

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chủ động, sáng tạo và ham học hỏi

Tuyển dụng 3 vị trí: sự kiện, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH LASERA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xác nhận quá trình thực tập (có mộc tròn công ty)

Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế

Môi trường làm việc năng động và thân thiện

Có cơ hội được nhận vào làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập

Được cấp chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình

Hỗ trợ chi phí 1.999.999 vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LASERA

