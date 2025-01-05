Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5/114 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch chạy các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm data khách hàng chất lượng qua các kênh Digital Marketing: Facebook, Tiktok, Google, Zalo, Email... theo ngân sách được giao.
Luôn tìm hiểu các phương án tối ưu quảng cáo, tối ưu chiến dịch qua các phương pháp Test A/B, thử nghiệm hình thức quảng cáo mới.
Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.
Phân tích hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tiếp cận thích hợp.
Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
Lập báo cáo thống kê chiến dịch.
Thực hiện các công việc được giao khác của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông quảng cáo, thương mại điện tử
Có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực công ty đang kinh doanh
Nghiên cứu xu hướng, phân tích dữ liệu, thiết kế hình ảnh, quay dựng video cơ bản, sáng tạo nội dung.
Chịu được áp lực công việc
Có khả năng viết và sáng tạo nội dung tốt

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập
Du lịch nghỉ mát cùng công ty
Thưởng đạt doanh số theo tháng, quý, năm
Các khóa học đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38/10/22G Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

