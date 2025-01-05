Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5/114 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing

Lên kế hoạch chạy các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm data khách hàng chất lượng qua các kênh Digital Marketing: Facebook, Tiktok, Google, Zalo, Email... theo ngân sách được giao.

Luôn tìm hiểu các phương án tối ưu quảng cáo, tối ưu chiến dịch qua các phương pháp Test A/B, thử nghiệm hình thức quảng cáo mới.

Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.

Phân tích hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tiếp cận thích hợp.

Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Lập báo cáo thống kê chiến dịch.

Thực hiện các công việc được giao khác của phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Đang học các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông quảng cáo, thương mại điện tử

Có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực công ty đang kinh doanh

Nghiên cứu xu hướng, phân tích dữ liệu, thiết kế hình ảnh, quay dựng video cơ bản, sáng tạo nội dung.

Chịu được áp lực công việc

Có khả năng viết và sáng tạo nội dung tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Hỗ trợ lương thực tập

Du lịch nghỉ mát cùng công ty

Thưởng đạt doanh số theo tháng, quý, năm

Các khóa học đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển

