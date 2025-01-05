Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
- Hồ Chí Minh: 5/114 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch chạy các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm data khách hàng chất lượng qua các kênh Digital Marketing: Facebook, Tiktok, Google, Zalo, Email... theo ngân sách được giao.
Luôn tìm hiểu các phương án tối ưu quảng cáo, tối ưu chiến dịch qua các phương pháp Test A/B, thử nghiệm hình thức quảng cáo mới.
Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.
Phân tích hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tiếp cận thích hợp.
Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
Lập báo cáo thống kê chiến dịch.
Thực hiện các công việc được giao khác của phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực công ty đang kinh doanh
Nghiên cứu xu hướng, phân tích dữ liệu, thiết kế hình ảnh, quay dựng video cơ bản, sáng tạo nội dung.
Chịu được áp lực công việc
Có khả năng viết và sáng tạo nội dung tốt
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch nghỉ mát cùng công ty
Thưởng đạt doanh số theo tháng, quý, năm
Các khóa học đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI