Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Luật TNHH ACC
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Hỗ trợ soạn nội dung và đăng bài SEO lên website chính của công ty.
Thực hiện các công việc đơn giản khác hỗ trợ cho quá trình marketing của công ty
Thực hiện các báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối tại các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu thực tập full-time tại doanh nghiệp
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty Luật TNHH ACC Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 1.200.000 - 1.500.000/tháng. Được làm online linh động về thời gian làm việc.
Hỗ trợ làm báo cáo thực tập (tài liệu, dấu mộc thực tập)
Được ưu tiên xem xét lên vị trí Thực tập sinh chính thức (học việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH ACC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
