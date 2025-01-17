Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Thực tập sinh Marketing

Hỗ trợ soạn nội dung và đăng bài SEO lên website chính của công ty.

Thực hiện các công việc đơn giản khác hỗ trợ cho quá trình marketing của công ty

Thực hiện các báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối tại các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu thực tập full-time tại doanh nghiệp

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Có laptop cá nhân

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty Luật TNHH ACC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 1.200.000 - 1.500.000/tháng. Được làm online linh động về thời gian làm việc.

Hỗ trợ làm báo cáo thực tập (tài liệu, dấu mộc thực tập)

Được ưu tiên xem xét lên vị trí Thực tập sinh chính thức (học việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH ACC

