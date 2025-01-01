Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Viết bài chuẩn SEO.

Quản trị và tạo nội dung cho Fanpage, Website và các trang mạng xã hội.

Nghiên cứu, thiết lập từ khóa, Backlink, Entity SEO.

Các công việc sẽ được đào tạo bài bản và cung cấp tài liệu hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ hoàn thành tốt công việc.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có Laptop cá nhân.

Đăng ký lịch làm việc tối thiểu 10 buổi/tuần. Đặc biệt ưu tiên ứng viên có thể thực tập lâu và nhiều buổi/tuần (mỗi buổi 4 tiếng).

Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng.

Nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng học hỏi nhanh, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 1.100.000 – 3.600.000đ/ tháng (tùy theo năng lực)

Được làm việc online tại nhà sau khi đã hoàn thành 2 tuần training offline.

Được giữ lại làm part-time hoặc full-time sau kỳ thực tập.

Được Leader Team SEO có kinh nghiệm và có kết quả thực chiến trực tiếp đào tạo, hướng dẫn công việc.

Được học miễn phí các khóa học SEO từ những chuyên gia SEO hàng đầu Việt Nam, giá trị lên đến 50 triệu đồng.

Được trực tiếp triển khai những dự án thực tế của công ty, áp dụng những kiến thức được học được đào tạo vào thực tế.

Được áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nhất CHATGPT vào việc viết bài để tạo ra outline và content siêu nhanh chóng với chất lượng tốt nhất.

Được hướng dẫn công cụ làm việc nhóm và quản lý công việc hiệu quả, giúp nhân đôi hiệu suất.

Hỗ trợ các bạn sinh viên xác nhận Báo cáo kết quả thực tập có đóng dấu mộc và nhận xét.

Làm việc trong văn phòng máy lạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

