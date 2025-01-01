Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thưởng KPI công việc Phụ cấp cơm trưa + gửi xe. Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, làm hết mình chơi hết hồn. Được đào tạo, trang bị các kiến thức thực tế về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm phục vụ công việc. Được xác nhận và đóng dấu mộc thực tập., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết content và đăng bài lên fanpage công ty.

Hỗ trợ quay chụp sản phẩm.

Quản trị các Fanpage,Group FB, tài khoản Tiktok, shop TMĐT,...

Công việc trên sàn: đăng sản phẩm, viết mô tả sản phẩm, trang trí sàn,...

Các công việc liên quan khác được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên theo học cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc.

Có kỹ năng viết nội dung tốt, thiết kế là một lợi thế.

Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin