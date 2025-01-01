Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
- Hồ Chí Minh: Thưởng KPI công việc Phụ cấp cơm trưa + gửi xe. Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, làm hết mình chơi hết hồn. Được đào tạo, trang bị các kiến thức thực tế về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm phục vụ công việc. Được xác nhận và đóng dấu mộc thực tập., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết content và đăng bài lên fanpage công ty.
Hỗ trợ quay chụp sản phẩm.
Quản trị các Fanpage,Group FB, tài khoản Tiktok, shop TMĐT,...
Công việc trên sàn: đăng sản phẩm, viết mô tả sản phẩm, trang trí sàn,...
Các công việc liên quan khác được cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc.
Có kỹ năng viết nội dung tốt, thiết kế là một lợi thế.
Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
