Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH WAVU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH WAVU
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH WAVU

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH WAVU

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 459A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH WAVU là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nón theo yêu cầu. Hiện công ty cần mở rộng thị trường nên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tâm huyết với công việc như sau:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Phân tích thị trường, xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược
hiệu quả.
Chịu trách nhiệm sáng tạo và sản xuất nội dung các bài viết/ video/ hình ảnh trên
các trang web, kênh truyền thông của công ty.
Nghiên cứu, phân tích và triển khai chiến dịch SEO website của Công ty trên
Google.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệp (Có kinh nghiệm là một lợi thế)
Sinh viên gần tốt nghiệp hoặc vừa tốt nghiệp – Chuyên ngành Marketing.
Thái độ: Chủ động, lắng nghe, chuyên nghiệp, trách nhiệm.
Tư duy linh hoạt, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động tìm kiếm thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH WAVU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực.
Du lịch hằng năm, lương tháng 13, có phép năm.
Thưởng Lễ, Tết và lương tháng thứ 13 kèm các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAVU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WAVU

CÔNG TY TNHH WAVU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 459A Tân Chánh Hiệp 10, P. Tân Chánh Hiệp , Q12, Tp.HCM

