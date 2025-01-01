Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà Nhà Lexington, 67 Mai Chi Tho, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Trực tiếp quay dựng, upload và edit các video theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm 3,4 các trường đại học các chuyên ngành như: Marketing, Truyền Thông.
• Có laptop cá nhân để làm việc
• Có kiến thức trong ngành Marketing, Digital Marketing, Marketing Online.
• Yêu thích du lịch, đam mê sáng tạo, đổi mới, đột phá.
• Biết các kỹ năng thiết kế căn bản: Canva, capcut...
• Chủ động, vui vẻ và ham học hỏi.
• Có laptop cá nhân để làm việc
• Có kiến thức trong ngành Marketing, Digital Marketing, Marketing Online.
• Yêu thích du lịch, đam mê sáng tạo, đổi mới, đột phá.
• Biết các kỹ năng thiết kế căn bản: Canva, capcut...
• Chủ động, vui vẻ và ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ xác nhận thực tập: nhận xét, đánh giá, đóng dấu,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI