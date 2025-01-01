Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Nhà Lexington, 67 Mai Chi Tho, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trực tiếp quay dựng, upload và edit các video theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3,4 các trường đại học các chuyên ngành như: Marketing, Truyền Thông.

• Có laptop cá nhân để làm việc

• Có kiến thức trong ngành Marketing, Digital Marketing, Marketing Online.

• Yêu thích du lịch, đam mê sáng tạo, đổi mới, đột phá.

• Biết các kỹ năng thiết kế căn bản: Canva, capcut...

• Chủ động, vui vẻ và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ xác nhận thực tập: nhận xét, đánh giá, đóng dấu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.