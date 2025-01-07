Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Được hỗ trợ lương trong quá trình thực tập. - Môi trường làm việc năng động, thân thiện - Có hướng dẫn và được đào tạo bài bản, xác định được định hướng cho mình - Làm việc tại văn phòng - Hỗ trợ dấu mộc thực tập, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Theo dõi và cập nhật thông tin website công ty

- Đăng content theo ngày

- Sáng tạo các nội dung trên các trang mạng xã hội

- Lên chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google

- Các công việc do cấp trên phân công

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh,... có sở thích và mong muốn học hỏi, tìm hiểu sâu về marketing.

- Có kiến thức căn bản về Digital marketing hay Social media.

- Có laptop, chăm chỉ, kỹ tính

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên sử dụng được Canva, các phần mềm Photoshop/AI hoặc phần mềm chỉnh sửa video

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 500,000 VND - 1 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh

