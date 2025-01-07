Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Được hỗ trợ lương trong quá trình thực tập.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Có hướng dẫn và được đào tạo bài bản, xác định được định hướng cho mình
- Làm việc tại văn phòng
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Theo dõi và cập nhật thông tin website công ty
- Đăng content theo ngày
- Sáng tạo các nội dung trên các trang mạng xã hội
- Lên chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google
- Các công việc do cấp trên phân công
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh,... có sở thích và mong muốn học hỏi, tìm hiểu sâu về marketing.
- Có kiến thức căn bản về Digital marketing hay Social media.
- Có laptop, chăm chỉ, kỹ tính
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên sử dụng được Canva, các phần mềm Photoshop/AI hoặc phần mềm chỉnh sửa video
- Có kiến thức căn bản về Digital marketing hay Social media.
- Có laptop, chăm chỉ, kỹ tính
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên sử dụng được Canva, các phần mềm Photoshop/AI hoặc phần mềm chỉnh sửa video
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 500,000 VND - 1 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI