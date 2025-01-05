Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Waki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176c phan văn trị, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung trong các dự án truyền thông/ marketing.

- Lên kế hoạch bài viết theo ngày/tuần/tháng.

- Quản lý kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

- Quản lý các bạn thực tập và cộng tác viên.

- Lên các ý tưởng sáng tạo nhằm thu hút tương tác của người dùng.

- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên các Trường ĐH/CĐ/TC chuyên ngành marketing, truyền thông đối ngoại, báo chí, xã hội nhân văn, ngữ văn.....

- Ưu tiên ứng viên có khả năng quay, dựng clip đơn giản+ livestream.

- Có kỹ năng viết bài, định hướng và tổng hợp thông tin tốt.

- Sử dụng thành thạo 1 số phần mềm marketing.

- Thích nghi, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới.

- Chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Waki Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Có dấu xác nhận công ty sau khi hoàn thành thực tập;

- Hỗ trợ phụ cấp cơm + đi lại + gửi xe;

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa;

- Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

- Cơ hội gia nhập đội ngũ chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Waki

