Tuyển Thực tập sinh Pinnacle Health Equipment Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH – CƠ HỘI BỨT PHÁ SỰ NGHIỆP

Bạn là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp?

-Bạn muốn trải nghiệm thực tế và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp?

-Hãy tham gia đội ngũ của chúng tôi ngay hôm nay!

BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG:

- Chăm sóc khách hàng – Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Kinh doanh – Hỗ trợ phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng và triển khai các hoạt động bán hàng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến khách hàng, đối tác & sản phẩm.

- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ & hiệu quả công việc.

- Tham gia đào tạo, trau dồi kỹ năng & phát triển chuyên môn theo lộ trình thực tập.