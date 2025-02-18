Tuyển Thực tập sinh Pinnacle Health Equipment Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Pinnacle Health Equipment Co.,ltd
- Hồ Chí Minh: Số 1 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH – CƠ HỘI BỨT PHÁ SỰ NGHIỆP
Bạn là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp?
-Bạn muốn trải nghiệm thực tế và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp?
-Hãy tham gia đội ngũ của chúng tôi ngay hôm nay!
BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG:
- Chăm sóc khách hàng – Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Kinh doanh – Hỗ trợ phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng và triển khai các hoạt động bán hàng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến khách hàng, đối tác & sản phẩm.
- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ & hiệu quả công việc.
- Tham gia đào tạo, trau dồi kỹ năng & phát triển chuyên môn theo lộ trình thực tập.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Logistics, Marketing, Y sinh, Dược, Kỹ thuật, Thương mại quốc tế…
• Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Pinnacle Health Equipment Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pinnacle Health Equipment Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI