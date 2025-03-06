Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH CMT-Dragon làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH CMT-Dragon làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH CMT-Dragon
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH CMT-Dragon

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 188 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ, tra cứu thủ tục, trình cơ quan chức năng và theo dõi kết quả các thủ tục pháp lý của Công ty theo hướng dẫn;
Thực hiện các việc hành chính xin visa Mỹ (tư vấn và tập hợp hồ sơ, xử lý các hồ sơ minh chứng tài chính, nộp hồ sơ,...);
Soạn thảo, dịch thuật thư từ, công văn, hồ sơ liên quan đến thủ tục pháp lý của công ty theo yêu cầu;
Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 trở lên, đang theo học các chuyên ngành Luật;
Có thể làm việc fulltime (Thứ 2 - sáng Thứ 7), thực tập từ 02-03 tháng;
Trình độ tiếng Anh cơ bản (Có khả năng đọc hiểu tài liệu, viết email bằng tiếng Anh);
Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel,...);
Chủ động, chuyên cần trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm;
Trang bị: có máy tính riêng kèm webcam và micro để có thể làm việc trực tuyến.

Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon Thì Được Hưởng Những Gì

Nâng cao kinh nghiệm làm việc và hồ sơ công việc của bạn thông qua trải nghiệm trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của các công ty hàng tỷ đô la trên toàn cầu;
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo;
Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ thực tập và có khen thưởng nếu có thành tích xuất sắc trong quá trình thực tập;
Có cơ hội được làm việc tại thị trường Bắc Mỹ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

