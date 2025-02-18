Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 199 Đống Đa, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế các ấn phẩm, nội dung trên fanpage/ website
- Thiết kế các banner quảng cáo
- Theo dõi và cập nhật các xu hướng của thị trường
- Hỗ trợ Leader triển khai các thiết kế quảng cáo cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm ba hoặc cuối có định hướng chuyên ngành Thiết kế.
- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Photoshop/ Canva/ Các phần mềm thiết kế chuyên dụng.
- Tôn trọng các quy định về deadline, báo cáo v.v...
- Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc.
Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo như một nhân viên thực thụ
- Cơ hội được nhận vào làm chính thức và phát triển nghề nghiệp
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân.
- Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa, vui chơi giải trí du lịch do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
