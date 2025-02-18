Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 199 Đống Đa, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế các ấn phẩm, nội dung trên fanpage/ website

- Thiết kế các banner quảng cáo

- Theo dõi và cập nhật các xu hướng của thị trường

- Hỗ trợ Leader triển khai các thiết kế quảng cáo cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm ba hoặc cuối có định hướng chuyên ngành Thiết kế.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Photoshop/ Canva/ Các phần mềm thiết kế chuyên dụng.

- Tôn trọng các quy định về deadline, báo cáo v.v...

- Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc.

Quyền Lợi

- Được đào tạo như một nhân viên thực thụ

- Cơ hội được nhận vào làm chính thức và phát triển nghề nghiệp

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

- Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa, vui chơi giải trí du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển

