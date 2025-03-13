Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Tôn Thất Tùng, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng và triển khai nội dung hấp dẫn trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nhằm thu hút khách hàng và xây dựng niềm tin về giá trị lâu dài của sản phẩm du lịch cao cấp.

Thiết kế hình ảnh & video: Chỉnh sửa ảnh, thiết kế ấn phẩm truyền thông và dựng video ngắn (Reels, Shorts, TikTok) để tăng cường sự thuyết phục và tạo ấn tượng với khách hàng.

Quản lý nội dung đa nền tảng: Đảm bảo nội dung phù hợp với từng kênh truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và đồng nhất.

Hỗ trợ chiến dịch marketing: Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo, giúp thay đổi nhận thức khách hàng về giá trị và tiềm năng đầu tư lâu dài của sản phẩm du lịch.

Cập nhật xu hướng: Tìm hiểu và ứng dụng xu hướng mạng xã hội để tạo ra nội dung viral, nâng cao sự quan tâm và niềm tin từ khách hàng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cá tính, tư duy sắc bén, tính cách mạnh mẽ, tự tin đối diện và xử lý các ý kiến trái chiều một cách chuyên nghiệp.

Sáng tạo và đam mê thử nghiệm những ý tưởng mới, không ngừng đổi mới để tìm ra giải pháp đột phá.

Tham vọng, mong muốn được học hỏi từ các Marketing Leader có 10 năm kinh nghiệm thực chiến

Khả năng viết nội dung hấp dẫn, linh hoạt và không theo khuôn mẫu, mang đến sự mới mẻ và ấn tượng.

Kỹ năng cơ bản về thiết kế và chỉnh sửa video, có thể tạo ra những sản phẩm trực quan cuốn hút.

Chủ động, ham học hỏi và luôn có trách nhiệm cao với công việc, cam kết hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

Đam mê Marketing, đặc biệt là trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH Thì Được Hưởng Những Gì

Được học tập Marketing từ Marketing Leader với gần 10 năm kinh nghiệm thực chiến

Được hỗ trợ lương, thưởng theo chế độ thực tập (Từ 2 - 3 triệu) của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Được tham gia đầy đủ các chương trình, sự kiện nội bộ của công ty (sinh nhật, 8/3, happy hour...)

Được cung cấp giấy chứng nhận thực tập và chứng chỉ đào tạo của Crystal Holidays.

Cơ hội làm việc tại Công ty sở hữu khách sạn 5 sao đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế tại miền Bắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH

