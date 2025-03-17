Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
- Hà Nội: 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Trực tiếp sản xuất nội dung (ảnh, video) trên kênh Fanpage/Tiktok theo kế hoạch.
Bắt trend, sáng tạo nội dung ảnh cuộn, viết kịch bản và xây dựng concept video cho kênh TikTok theo kế hoạch.
Theo dõi, phân tích chỉ số để tối ưu nội dung.
Duyệt & trả lời nội dung bình luận.
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Báo cáo:
Các công việc khác:
Đảm bảo hình ảnh chuẩn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu.
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích và biết ứng dụng AI hỗ trợ trong công việc (Chat GPT, Gemini,...)
Biết sử dụng Canva, Capcut cơ bản.
Cẩn thận, tỉ mỉ. Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Giao tiếp tự tin, năng động, linh hoạt
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt để đạt được mục tiêu
Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.
Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-5 triệu/tháng
Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết theo quy định của trung tâm
Được làm việc trong môi trường cực kỳ thân thiện, khuyến khích nhân viên phát triển tiềm năng.
Được training nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.
Lưu ý: Thực tập sinh có thể đăng ký làm theo ca.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
