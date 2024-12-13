Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHƯƠNG VIỆT
- Hồ Chí Minh: 20A Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Tìm kiếm, mua hàng vật tư thiết bị điện, nguyên vật liệu sản xuất theo yêu cầu của các phòng ban;
Tìm kiếm nhà cung cấp, dựa trên các tiêu chí như giá cả, chất lượng, uy tín, năng lực cung ứng,...
Theo dõi và giám sát việc thực hiện hợp đồng, đảm bảo NCC giao hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian cam kết;
Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn của Trưởng phòng;
Lập hồ sơ thanh toán, theo dõi thanh toán cho NCC theo đúng tiến độ;
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn đào tạo;
Kỹ năng vi tính văn phòng;
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Khả năng học hỏi và lắng nghe.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, thân thiện
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHƯƠNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
