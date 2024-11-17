Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Sảnh A, Tòa FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực hiện nghiên cứu từ khóa, xây dựng outline bài viết và tối ưu hóa nội dung trên website để cải thiện xếp hạng SEO.

Viết bài SEO giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, hoặc các chủ đề liên quan theo định hướng từ khóa đã nghiên cứu.

Cập nhật và chỉnh sửa nội dung theo tiêu chuẩn SEO (sẽ được hướng dẫn theo xu hướng SEO mới nhất)

Hỗ trợ team SEO trong việc phân tích, đánh giá hiệu quả của các bài viết trên công cụ tìm kiếm.

Đảm bảo tối ưu hóa nội dung theo checklist Content SEO, bao gồm tối ưu title, meta description, headings, hình ảnh và liên kết nội bộ.

Làm việc theo hình thức Online, mức lương sẽ được khoán theo định mức công việc.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Digital Marketing, báo chí truyền thông.

Hiểu biết cơ bản về SEO On-page và các công cụ hỗ trợ như Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush là một lợi thế.

Có kỹ năng viết tốt, sử dụng ngôn từ sáng tạo và đúng chính tả, ngữ pháp.

Khả năng học hỏi nhanh, kỹ năng phân tích tốt và đam mê với lĩnh vực SEO, Content Marketing

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh động.

Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập cùng với các Mentor là chuyên gia/ quản lý tại FPT Telecom.

Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng SEO

Tham gia các hoạt động đào tạo bài bản HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ với hai chương trình nổi bật: mô hình “Sư phụ - Đệ tử”, đồng hành 1:1 trong suốt quá trình thực tập.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

