Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38/111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nghiên cứu phân tích sản phẩm, insight khách hàng => Xây dựng hành trình khách hàng

Lên chiến lược nội dung và kế hoạch bài viết - nội dung - timeline theo ngày, tuần, tháng

Sáng tạo và lên nội dung chi tiết cho các dạng bài viết: Bài viết PR báo chí, Kịch bản video/livestream, Nội dung trên fanpage, Nội dung quảng cáo, Website, Landing Page...

Định hướng hình ảnh, concept thiết kế

Phối hợp cùng các nhân sự chuyên môn khác trong quá trình vận hành dự án Marketing

Giao tiếp khách hàng trong phạm vi chuyên môn

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết content, kịch bản video

Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực Marketing.

Nhạy bén với xu thế, nhạy cảm với tâm lý khách hàng

Thu nhập: Lương thỏa thuận + Thưởng theo dự án/ Theo KPI.

