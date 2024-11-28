Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN

Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 13, Trung Mỹ Tây 14A, P Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ thiết kế hình ảnh/video/tài liệu & phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).
- Hỗ trợ thiết kế giao diện website, ứng dụng, và các sản phẩm đồ họa khác theo yêu cầu.
- Hỗ trợ quay dựng và hướng dẫn làm video ngắn hỗ trợ đội ngũ kinh doanh
- Tham gia vào việc phát triển ý tưởng sáng tạo cùng team thiết kế và marketing.
- Đảm bảo tính nhất quán của các thiết kế với thương hiệu và yêu cầu của dự án.
- Cập nhật xu hướng thiết kế mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ thiết kế khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không yêu cầu kinh nghiệm
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ
thuật, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Biết sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator là một
lợi thế
- Có tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt và chú trọng đến chi tiết.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự quản lý thời gian và đáp ứng thời
hạn công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và cấp chứng nhận các khoá học tư duy thiết kế của công ty liên kết với Viện KHCNKT Sài gòn.
- Được đào tạo kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp trong môi trường năng động, trẻ trung.
- Có cơ hội làm việc trực tiếp với các dự án thực tế và phát triển kỹ năng thiết kế sáng tạo.
- Môi trường làm việc linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
- Hỗ trợ cơm trưa trong quá trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13 Trung Mỹ Tây 14A, P Trung Mỹ Tây, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

