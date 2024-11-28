Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 13, Trung Mỹ Tây 14A, P Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ thiết kế hình ảnh/video/tài liệu & phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).

- Hỗ trợ thiết kế giao diện website, ứng dụng, và các sản phẩm đồ họa khác theo yêu cầu.

- Hỗ trợ quay dựng và hướng dẫn làm video ngắn hỗ trợ đội ngũ kinh doanh

- Tham gia vào việc phát triển ý tưởng sáng tạo cùng team thiết kế và marketing.

- Đảm bảo tính nhất quán của các thiết kế với thương hiệu và yêu cầu của dự án.

- Cập nhật xu hướng thiết kế mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện các nhiệm vụ thiết kế khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

-Không yêu cầu kinh nghiệm

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ

thuật, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Biết sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator là một

lợi thế

- Có tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt và chú trọng đến chi tiết.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự quản lý thời gian và đáp ứng thời

hạn công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và cấp chứng nhận các khoá học tư duy thiết kế của công ty liên kết với Viện KHCNKT Sài gòn.

- Được đào tạo kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp trong môi trường năng động, trẻ trung.

- Có cơ hội làm việc trực tiếp với các dự án thực tế và phát triển kỹ năng thiết kế sáng tạo.

- Môi trường làm việc linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

- Hỗ trợ cơm trưa trong quá trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN

