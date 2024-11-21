Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 46, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Thiết lập, triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook.

- Theo dõi, phân tích thống kê số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phối hợp với Facebook Manager đánh giá hiệu quả của các chiến dịch đang triển khai.

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.

- Báo cáo và thống kê kết quả

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường

- Tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, cần cù, có trách nhiệm với công việc.

- Có laptop cá nhân

- Có mặt ở công ty tối thiểu 5 buổi.tuần

Tại Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kiến thức từ đầu về Facebook Ads và kiến thức Marketing

- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, đồng nghiệp trẻ, thân thiện

- Được tham gia các hoạt động chung của doanh nghiệp, đào tạo phát triển

- Tham gia tổ chức các chương trình gieo hạt, thiện nguyện cho cộng đồng

- Lên vị trí Nhân viên partime / fulltime chính thức sau 2 tháng nếu đạt kết quả tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.