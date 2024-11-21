Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 46, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu
- Thiết lập, triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook.
- Theo dõi, phân tích thống kê số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phối hợp với Facebook Manager đánh giá hiệu quả của các chiến dịch đang triển khai.
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.
- Báo cáo và thống kê kết quả
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường
- Tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, cần cù, có trách nhiệm với công việc.
- Có laptop cá nhân
- Có mặt ở công ty tối thiểu 5 buổi.tuần
Tại Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kiến thức từ đầu về Facebook Ads và kiến thức Marketing
- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, đồng nghiệp trẻ, thân thiện
- Được tham gia các hoạt động chung của doanh nghiệp, đào tạo phát triển
- Tham gia tổ chức các chương trình gieo hạt, thiện nguyện cho cộng đồng
- Lên vị trí Nhân viên partime / fulltime chính thức sau 2 tháng nếu đạt kết quả tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
