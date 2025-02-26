Tuyển Tiếng Trung TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Hỗ trợ phiên dịch
Biên dịch các tài liệu liên quan đến công việc
Hỗ trợ đi công tác
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam nữ đều được
Giao tiếp tiếng Trung tốt
Biết lái xe
Có thể đi công tác dài ngày tại các tỉnh miền Bắc
Ưu tiên ứng viên chuyên ngành thương mại quốc tế, logistics, khoáng sản
Giao tiếp tiếng Trung tốt
Biết lái xe
Có thể đi công tác dài ngày tại các tỉnh miền Bắc
Ưu tiên ứng viên chuyên ngành thương mại quốc tế, logistics, khoáng sản
Tại TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15 triệu/tháng + thưởng hiệu suất (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Mức lương
Mức lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI