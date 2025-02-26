Tuyển Tiếng Trung TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Tiếng Trung TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Hỗ trợ phiên dịch
Biên dịch các tài liệu liên quan đến công việc
Hỗ trợ đi công tác

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam nữ đều được
Giao tiếp tiếng Trung tốt
Biết lái xe
Có thể đi công tác dài ngày tại các tỉnh miền Bắc
Ưu tiên ứng viên chuyên ngành thương mại quốc tế, logistics, khoáng sản

Tại TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 triệu/tháng + thưởng hiệu suất (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Mức lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 ngách 460/37 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

