Tuyển Tiếng Trung TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Deying làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Giới tính: Nam nữ đều được Giao tiếp tiếng Trung tốt Biết lái xe Có thể đi công tác dài ngày tại các tỉnh miền Bắc Ưu tiên ứng viên chuyên ngành thương mại quốc tế, logistics, khoáng sản

Hỗ trợ phiên dịch Biên dịch các tài liệu liên quan đến công việc Hỗ trợ đi công tác

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI