Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhome grand park, Quận 9

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Livestream bán hàng qua các nền tảng hiện có của Công ty. Giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi.. Phối hợp với nhân viên content và designer đăng tin quảng cáo về livestream. Dựa trên những công việc được giao báo cáo kết quả và xử lý những vấn đề phát sinh. Theo dõi lượng tương tác, số đơn và ý kiến khách hàng của mỗi buổi Livestream để đưa ra kế hoạch cho những buổi Livestream tiếp theo. Đảm bảo chỉ tiêu doanh thu đề ra, chốt đơn doanh thu, số giờ live, số video đăng và đề xuất các chiến lược tăng doanh thu; Bảo quản, vệ sinh đồ dùng, phụ kiện và tài sản do Công ty cấp để phục vụ các buổi quay live, video Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 20-40, ngoại hình ưa nhìn; Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ đào tạo bài bản khi làm việc); Khả năng diễn đạt linh hoạt, giao tiếp lưu loát, rõ ràng, không nói ngọng nói lắp; Làm việc toàn thời gian. Có thể làm ngày cuối tuần và buổi tối; Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới han dựa vào năng lực;

Lương: 10.000.000-20.000.000đ/tháng (gồm Lương cứng + trợ cấp + tiền cơm), (chưa bao gồm hoa hồng) => từ 30.000.000/tháng Thưởng nóng, thưởng tháng, thưởng quý theo khả năng làm việc; Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, phát triển bản thân; Làm việc tại studio chuyên nghiệp của công ty với đầy đủ thiết bị hỗ trợ live (ánh sáng, máy ảnh, điện thoại Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài; Được làm việc trong môi trường 8x-9x-2k kinh nghiệm, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp; Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.