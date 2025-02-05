Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 500 USD

Mức lương 300 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 372 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 300 - 500 USD

1. Xây dựng và triển khai các chương trình, chiến lược quảng bá thương hiệu nhằm tăng độ nhận diện sản phẩm tại hệ thống siêu thị, đại lý phân phối, phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thành dự án theo từng giai đoạn

2. Đánh giá, đề xuất tổ chức và tham gia các sự kiện, triển lãm, hội chợ ... phù hợp

3. Giám sát việc thực hiện chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại theo chiến dịch đã đề ra.

4. Tìm kiếm các nhà cung cấp, đơn vị thi công và triển khai việc trưng bày quảng cáo tại điểm bán.

5. Kiểm tra và đánh giá hoạt động quảng cáo; trưng bày hàng hóa, POSM,... tại các chuỗi hệ thống

6. Khảo sát, phân tích đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường để phát triển thị trường mới

7. Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận theo tuần/tháng/quý

8.Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có 2 - 3 năm kỹ năng và kinh nghiệm ở vị trí Trade marketing bao gồm cả kênh GT và MT (Kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là một lợi thế)

- Có tư duy logic và nhạy bén với thị trường. Có năng lực đánh giá và xử lý vấn đề

- Có khả năng chịu áp lực cao & linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin