Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hỗ trợ Giám Đốc (Nữ) trong công tác đối ngoại với Khách hàng/ Đối tác trong nước
Hỗ trợ Giám đốc trong một số các mảng chuyên môn là thế mạnh của Trợ lý, ưu tiên về xử lí dữ liệu
Truyền thông, triển khai các chính sách/kế hoạch từ Giám đốc đến các Bộ phận trong Công ty.
Phân tích dữ liệu, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ và tư vấn cho GĐ về các vấn đề triển khai.
Tham gia vào việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên trẻ, là nữ, có kinh nghiệm xử lý, phân tích dữ liệu
- Tốt nghiệp Đại học
- Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt
- Logic cao - Giao tiếp tốt, có ngoại hình là điểm mạnh
- Giỏi excel, xử lý dữ liệu tốt
- Nhiệt tình, có khả năng chịu được áp lực và guồng công việc nhiều thời gian
- Có thêm kỹ năng, kinh nghiệm tài chính kế toán hoặc ngôn ngữ Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000đ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

