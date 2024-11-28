Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
- Hà Nội: 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Hỗ trợ Giám Đốc (Nữ) trong công tác đối ngoại với Khách hàng/ Đối tác trong nước
Hỗ trợ Giám đốc trong một số các mảng chuyên môn là thế mạnh của Trợ lý, ưu tiên về xử lí dữ liệu
Truyền thông, triển khai các chính sách/kế hoạch từ Giám đốc đến các Bộ phận trong Công ty.
Phân tích dữ liệu, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ và tư vấn cho GĐ về các vấn đề triển khai.
Tham gia vào việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học
- Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt
- Logic cao - Giao tiếp tốt, có ngoại hình là điểm mạnh
- Giỏi excel, xử lý dữ liệu tốt
- Nhiệt tình, có khả năng chịu được áp lực và guồng công việc nhiều thời gian
- Có thêm kỹ năng, kinh nghiệm tài chính kế toán hoặc ngôn ngữ Trung là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
