Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị tài liệu và trình bày thông tin cho các cuộc họp với đối tác.

Tham gia vào các chiến dịch marketing và bán hàng để thúc đẩy doanh thu.

Hỗ trợ trong việc phát triển quan hệ đối tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Ngoại ngữ hoặc lĩnh vực liên quan.

Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng có thể làm fulltime, hoặc ứng viên chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo thêm.

Thành thạo tiếng Trung, cả nói và viết (tương đương HSK4 trở lên). Yêu cầu gửi CV Tiếng Trung.

Đam mê kinh doanh, tự tin và có khả năng giao tiếp tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh thị trường máy tính, thiết bị điện tử.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và thu nhập tăng theo năng lực và doanh thu của công ty.

Nghỉ hưởng nguyên lương và thưởng các ngày lễ tết theo quy định của luật.

Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Được trau dồi kỹ năng, nâng cao chuyên môn thông qua các dự án thực tế.

Cơ hội rèn luyện tư duy kinh doanh, nâng cao trình độ Tiếng Trung và phát triển chuyên môn bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)

