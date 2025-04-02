Tuyển Trợ lý kinh doanh Tập Đoàn Belief Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Hỗ trợ phát triển và thực hiện các chiến lược Branding-Marketing

Hỗ trợ triển khai các chiến lược xây dựng thương hiệu dưới sự chỉ đạo của Giám đốc.

Theo dõi và đảm bảo sự nhất quán của nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

Phối hợp với bộ phận Marketing để phân tích hoạt động thương hiệu trên các nền tảng online (SEO, SEM, Social Media…).

Hợp tác với bộ phận PR, KOLs để thực hiện các hoạt động truyền thông.

Hỗ trợ làm việc với các đối tác bên ngoài để triển khai các hoạt động marketing và truyền thông.

Hỗ trợ quản lý, phát triển vận hành bán hàng trên các kênh TMĐT

Quản lý chỉ tiêu doanh số trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Tổng hợp, phân tích và đề xuất các chương trình khuyến mãi cho các nhãn hàng.

Theo dõi doanh thu, chi phí hoạt động và hiệu quả các chiến dịch TMĐT.

Công tác báo cáo, quản lý ngân sách, hiệu quả và kết quả của dự án

Tham gia lập kế hoạch ngân sách thương hiệu và theo dõi hiệu quả sử dụng ngân sách.

Phân tích hiệu suất thương hiệu, đề xuất các điều chỉnh chiến lược cần thiết.

Xây dựng hệ thống báo cáo phù hợp.