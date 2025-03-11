Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, giám sát các dự án.

Soạn thảo, quản lý hợp đồng, hồ sơ liên quan đến các công trình.

Tham gia họp, ghi chép và tổng hợp nội dung làm việc.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ dự án.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi từ 25-35, có bằng lái dấu B.

Tốt nghiệp các ngành nghề liên quan: Xây dựng, Kinh tế, Quản lý dự án…

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 trong lĩnh vực xây dựng.

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng AutoCAD/Project là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc tốt, chịu được áp lực cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm từng vị trí.

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành.

Môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

