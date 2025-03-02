Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Thăng Long home, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ quản lý.
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.
Hỗ trợ chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị.
Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện nhỏ của công ty (nếu có).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.
Quản lý văn phòng phẩm và các vật dụng cần thiết khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý hành chính hoặc các vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.
Khả năng quản lý thời gian tốt.
Độc thân

Tại CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL

CÔNG TY TNHH HARRY PHÚ QUỐC TRAVEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: AT93, Lô OTM11-15, Đại lộ New An Thới, Phường An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

