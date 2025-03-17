Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Nha Khoa Elite làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

1. Ghi chép các chỉ đạo của Giám đốc và phổ biến, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện.

2. Tiếp nhận các báo cáo của các bộ phận trong Công ty, phân tích, đánh giá, tổng hợp và trình Giám đốc.

3. Thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình kinh doanh của các đơn vị để báo cáo Giám đốc.

4. Tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Giám đốc, chuẩn bị các tài liệu, thông tin cần thiết cho Giám đốc và ghi chép biên bản làm việc. Chuẩn bị các văn bản và lưu trữ các văn bản, tài liệu, giấy tờ liên quan.

5. Giúp Ban Giám đốc duy trì các mối quan hệ ngoại giao với các đối tác và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Tham gia xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn y khoa theo chỉ đạo của Giám đốc.

7. Tham gia công tác nghiên cứu cải tiến quy trình làm việc nhằm đạt được hiệu quả công việc cao hơn.

**QUYỀN HẠN

1 Quyền tham gia đề xuất:

+ Cơ cấu tổ chức, quy định chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn và định biên của các bộ phận...

+ Ban hành các quy định, quy trình, thủ tục… áp dụng trong Công ty.\"

1 Quyền đề xuất Giám đốc khen thưởng, kỷ luật… đối với tất cả nhân viên trong Công ty từ cấp Trưởng phòng trở xuống.