Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH SX & TM Kingblue làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 285/5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm soát chứng từ liên quan đến chi phí P.Kế toán;

Rà soát các hợp đồng và chứng từ liên quan đến trước khi trình Giám đốc phê duyệt;

Giám sát và báo cáo kết quả kinh doanh, nguồn tài chính, hàng tồn kho và các công việc liên quan theo tháng hoặc theo yêu cầu của Giám đốc;

Tham vấn cho Giám đốc các giải pháp, sáng kiến để thúc đẩy tiến trình phát triển công ty và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có;

Hỗ trợ Giám đốc đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân sự trong công ty;

Hỗ trợ lên đơn đặt hàng cho Giám đốc;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Thương mại/Tài chính/Đối ngoại/Quản trị Văn phòng/Ngoại ngữ.

Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kiến thức chung về Quản trị.

Kiến thức chung về Luật.

Tại Công ty TNHH SX & TM Kingblue Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc được nhận 85% lương cơ bản

Lương chính thức 15-18 triệu đồng +phụ cấp cơm

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13

- Thưởng Tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

- Phúc lợi: trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Kingblue

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin