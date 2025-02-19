Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Theo dõi, nhắc nhở và set up lịch của BOD

- Đối nội : Quản lý các đầu việc chính các phòng ban đang làm việc vs BOD để báo cáo lại (check báo cáo các phòng ban gửi xem có sai sót gì ko và báo lại cho BOD)

- Đối ngoại : Làm việc với các đối tác được giao để theo dõi các đầu việc thông qua email, hoặc meeting

- Gặp gỡ, tham gia các cuộc họp với đối tác, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, đối tác

- Nghiên cứu, thu thập, và phân tích các thông tin liên quan đến lĩnh vực BGĐ yêu cầu

- Lên kế hoạch và làm các báo cáo, tài liệu phục vụ cho các hoạt động với đối tác

- Phụ trách sắp xếp lưu trữ giấy tờ, tài liệu, làm các thủ tục, hợp đồng liên quan đến đối tác, nhà cung cấp

- Thực hiện các công việc khác của vị trí trợ lý theo yêu cầu từ BOD.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường hoặc sắp tốt nghiệp

- Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)

- Chấp nhận sinh viên năm cuối chờ bằng, hoặc mới ra trường, làm việc Fulltime

- Nhanh nhẹn, hoạt bát

- Có laptop cá nhân.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6 triệu – 8 triệu + thưởng khác

- Các chế độ chính sách của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch… và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, đào tạo, teambuilding, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/11…) khi làm nhân viên chính thức

- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty

- Cty hỗ trợ số liệu, dấu mộc, chữ ký... cho TTS và có cơ hội thành nhân viên chính thức khi kết thúc thực tập

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp - Thời gian làm việc: T2-T6 (sáng 8h-12h, Chiều 13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin