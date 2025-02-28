Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thuận Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1105 Tạ Quang Bửu, P. 6, Quận 8, Quận 8

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc điều hành, quản lý.

Chuẩn bị báo cáo, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp kinh doanh.

Sắp xếp lịch trình, tham gia các cuộc họp và ghi chép biên bản.

Theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc của các bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc tương đương.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trợ lý hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.

Thành thạo tin học văn phòng và tiếng Trung (Tiếng Phổ Thông)

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng.

Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

