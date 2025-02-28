Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thuận Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trợ lý giám đốc

Công Ty TNHH Thuận Quân
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Thuận Quân

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH Thuận Quân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1105 Tạ Quang Bửu, P. 6, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc điều hành, quản lý.
Chuẩn bị báo cáo, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp kinh doanh.
Sắp xếp lịch trình, tham gia các cuộc họp và ghi chép biên bản.
Theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc của các bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc tương đương.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trợ lý hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.
Thành thạo tin học văn phòng và tiếng Trung (Tiếng Phổ Thông)

Tại Công Ty TNHH Thuận Quân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng.
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuận Quân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thuận Quân

Công Ty TNHH Thuận Quân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5-7 Đường Số 46 , Tân Tạo , Bình Tân , TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

