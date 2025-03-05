Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 181 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.
Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.
Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng lãnh đạo để hỗ trợ giám đốc điều hành công ty.
Khả năng tham mưu để đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp giúp Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán.
Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của công ty mình.
Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Môi trường văn phòng, vui vẻ, năng động
Nhiều cơ hội thăng tiến
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của PL
12 ngày phép/ năm
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
