Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 181 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.

Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.

Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.

Kỹ năng lãnh đạo để hỗ trợ giám đốc điều hành công ty.

Khả năng tham mưu để đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp giúp Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán.

Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của công ty mình.

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Môi trường văn phòng, vui vẻ, năng động

Nhiều cơ hội thăng tiến

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của PL

12 ngày phép/ năm

Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

