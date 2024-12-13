Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

BizFly Cloud là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần VCCorp - Top 3 doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ Cloud IT, tiên phong cung cấp các dịch vụ Cloud IT từ 2012

Phục vụ 5.000+ khách hàng doanh nghiệp Việt Nam

Đơn vị Việt Nam duy nhất sở hữu trọn bộ 20+ dịch vụ và giải pháp về Cloud IT

Đơn vị duy nhất tư vấn và triển khai Private / On-premise Cloud MADE IN VIETNAM với mọi quy mô doanh nghiệp

Nhà cung cấp đối tác của các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như VTV, báo Tuổi Trẻ, Kênh 14, Topica, Vingroup, SSI, VNDirect, Nhựa Tân Phú, Sapo,...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi, ghi chép, tổng hợp, đôn đốc cho các bộ phận xử lý công việc đảm bảo tiến độ

Tổ chức xây dựng tài liệu, quản lý tài liệu phục vụ cho Phòng kinh doanh

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, các báo cáo cho Bộ ban ngành,... theo yêu cầu của cấp trên

Quản lý, cấp quyền, đảm bảo thông suốt cho bộ công cụ phục vụ cho Phòng kinh doanh: CRM, Ticket, Email,...

Điều phối nhân sự, công việc theo thẩm quyền được giao

Trực tiếp tham gia, điều phối các dự án được giao: theo dõi plan công việc, tổ chức checkin, đốc thúc các bộ phận liên quan phản hồi, cập nhật tiến độ dự án cho lãnh đạo và các bộ phận liên quan

Soạn thảo, tổng hợp các tài liệu được giao

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí Trợ Lý Ban giám đốc nói chung hoặc Trợ lý kinh doanh trong các công ty thuộc lĩnh vực CNTT

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc khoa học, hiệu quả.

Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt.

Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, trung thực.

Sử dụng tốt Microsoft Office (Đặc biệt là Word và Excel)

Thành thạo tiếng Việt.

Trình độ ngoại ngữ: tối thiểu đọc và viết Tiếng Anh tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng:

Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc)

Đánh giá hiệu suất công việc - review THU NHẬP theo định kỳ và có thể phát sinh nếu có thành tích đặc biệt.

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm, du lịch trong và ngoài nước, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Môi trường:

Trang thiết bị làm việc phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội tham gia các event/festival, du lịch hàng năm.

Được hòa nhập văn hoá với 2000 VCers.

Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,...)

Phúc lợi khác:

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty.

Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty

Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động

Chế độ hiếu, hỉ, sinh con

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

