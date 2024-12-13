Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Trợ lý kinh doanh

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

BizFly Cloud là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần VCCorp - Top 3 doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ Cloud IT, tiên phong cung cấp các dịch vụ Cloud IT từ 2012
BizFly Cloud
Phục vụ 5.000+ khách hàng doanh nghiệp Việt Nam
Đơn vị Việt Nam duy nhất sở hữu trọn bộ 20+ dịch vụ và giải pháp về Cloud IT
Đơn vị duy nhất tư vấn và triển khai Private / On-premise Cloud MADE IN VIETNAM với mọi quy mô doanh nghiệp
Nhà cung cấp đối tác của các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như VTV, báo Tuổi Trẻ, Kênh 14, Topica, Vingroup, SSI, VNDirect, Nhựa Tân Phú, Sapo,...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Theo dõi, ghi chép, tổng hợp, đôn đốc cho các bộ phận xử lý công việc đảm bảo tiến độ
Tổ chức xây dựng tài liệu, quản lý tài liệu phục vụ cho Phòng kinh doanh
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, các báo cáo cho Bộ ban ngành,... theo yêu cầu của cấp trên
Quản lý, cấp quyền, đảm bảo thông suốt cho bộ công cụ phục vụ cho Phòng kinh doanh: CRM, Ticket, Email,...
Điều phối nhân sự, công việc theo thẩm quyền được giao
Trực tiếp tham gia, điều phối các dự án được giao: theo dõi plan công việc, tổ chức checkin, đốc thúc các bộ phận liên quan phản hồi, cập nhật tiến độ dự án cho lãnh đạo và các bộ phận liên quan
Soạn thảo, tổng hợp các tài liệu được giao
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí Trợ Lý Ban giám đốc nói chung hoặc Trợ lý kinh doanh trong các công ty thuộc lĩnh vực CNTT
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc khoa học, hiệu quả.
Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt.
Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, trung thực.
Sử dụng tốt Microsoft Office (Đặc biệt là Word và Excel)
Thành thạo tiếng Việt.
Trình độ ngoại ngữ: tối thiểu đọc và viết Tiếng Anh tốt.

Lương, thưởng:
Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc)
Đánh giá hiệu suất công việc - review THU NHẬP theo định kỳ và có thể phát sinh nếu có thành tích đặc biệt.
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm, du lịch trong và ngoài nước, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Môi trường:
Trang thiết bị làm việc phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cơ hội tham gia các event/festival, du lịch hàng năm.
Được hòa nhập văn hoá với 2000 VCers.
Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,...)
Phúc lợi khác:
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty.
Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty
Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động
Chế độ hiếu, hỉ, sinh con

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

