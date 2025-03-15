Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Ni Hao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Ni Hao
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Trợ lý

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16/30 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu và cập nhật thường xuyên về các trường đại học và chương trình học, bao gồm yêu cầu tuyển sinh, thông tin chương trình, và học phí
Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu cập nhật về các chương trình học bổng, bao gồm yêu cầu đủ điều kiện, thời hạn và quy trình đăng ký
Hỗ trợ đối tác tuyển sinh trong việc lên kế hoạch học tập cho sinh viên tiềm năng, đảm bảo lộ trình phù hợp và hiệu quả với nhu cầu của khách hàng.
Chuẩn bị tài liệu, tổ chức và điều phối các sự kiện đào tạo, hội thảo, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên và đối tác.
Nghiên cứu và cập nhật về thủ tục xin visa, các quy định nhập cư, cùng xu hướng giáo dục quốc tế để phối hợp với đội Marketing xây dựng tài liệu hỗ trợ quảng bá hiệu quả.
Thẩm định, xử lý và nộp hồ sơ đã tổng hợp, làm việc với đối tác để đảm bảo quy trình được thực hiện chính xác và đúng yêu cầu.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo quy trình làm việc đồng bộ và hiệu quả, hỗ trợ tối đa cho học viên.
Đảm nhiệm các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành. Ưu tiên ứng viên đã từng du học Trung Quốc
Tiếng Trung tốt, tối thiểu HSK5
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực thẩm định hồ sơ du học, tư vấn giáo dục, hoặc các vị trí tương tự.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với đối tác quốc tế.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Ni Hao Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương 1 năm/ lần
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN) và các hoạt động thường niên: Hiếu hỉ, sinh nhật, team building, year and party,..
Cơ hội mở rộng những mối quan hệ tốt trong môi trường làm việc tiếp xúc với tập khách hàng ở nhiều ngành nghề và những chuyên gia trong lĩnh vực.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Cơ hội học tập Tiếng Trung miễn phí, ưu đãi các khóa học tại các Trung tâm/Công ty thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ni Hao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16/30 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

