Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8h30 đến 17h30 Thứ 2 đến Thứ 6, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Tổng giám đốc tìm kiếm, tiếp cận và phát triển quan hệ với các đối tác tiềm năng như hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng mẹ & bé (Con Cưng, Bibo Mart, Kids Plaza, các đại lý GT, MT về ngành hàng sữa...)

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo doanh số và mở rộng thị phần.

Thay mặt hoặc tháp tùng sếp đi công tác tỉnh theo chỉ đạo của sếp.

Phiên dịch, đi công tác gặp gỡ Khách hàng cùng với Tổng giám đốc.

Dịch các tài liệu liên quan tới sản phẩm và thông tin công ty cung cấp.

Lên đơn hàng, ký kết hợp đồng với đối tác.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc

Lái xe đi gặp khách cùng sếp (Mec S450)

寻找、接触并发展潜在合作伙伴，如连锁超市、母婴连锁店（如Con Cưng、Bibo Mart、Kids Plaza等）。

维护并巩固现有客户关系，确保销售额增长并扩大市场份额。

代表或陪同总经理根据指示出差至各省市。

作为翻译，与总经理一起出差会见客户。

翻译产品相关资料及公司提供的信息。

处理订单，与合作伙伴签订合同。

总经理指示的其他任务

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc với các đối tác lớn trong ngành Mẹ & Bé.

Môi trường năng động, có cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh

Địa điểm làm việc : Tầng 16 The 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM

Thời gian làm việc : 8h30 đến 17h30 Thứ 2 đến Thứ 6

Thứ 7 linh hoạt theo lịch của sếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM

