Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 - 138 Vành Đai Tây, Khu Phố 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hỗ trợ quản lý, báo cáo công việc của đội ngũ nhân sự.

Hỗ trợ làm các tài liệu, hồ sơ: dự án, quản lý.

Hỗ trợ tiếp nhận, phản hồi khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Biết sử dụng thành thạo MSOffice, soạn thảo văn bản tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, viết mail tốt.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm đã làm các vị trí trương tự.

Có tinh thần học hỏi sáng tạo về công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH STVG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng

Chế độ bảo hiểm & phúc lợi

Môi trường làm việc

Đào tạo & phát triển

Chế độ nghỉ phép & làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin