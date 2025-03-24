Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH STVG
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 136
- 138 Vành Đai Tây, Khu Phố 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Hỗ trợ quản lý, báo cáo công việc của đội ngũ nhân sự.
Hỗ trợ làm các tài liệu, hồ sơ: dự án, quản lý.
Hỗ trợ tiếp nhận, phản hồi khách hàng.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học Biết sử dụng thành thạo MSOffice, soạn thảo văn bản tốt.
Có kỹ năng giao tiếp, viết mail tốt.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm đã làm các vị trí trương tự.
Có tinh thần học hỏi sáng tạo về công nghệ.
Có kỹ năng giao tiếp, viết mail tốt.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm đã làm các vị trí trương tự.
Có tinh thần học hỏi sáng tạo về công nghệ.
Tại CÔNG TY TNHH STVG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương & thưởng
Chế độ bảo hiểm & phúc lợi
Môi trường làm việc
Đào tạo & phát triển
Chế độ nghỉ phép & làm việc linh hoạt
Chế độ bảo hiểm & phúc lợi
Môi trường làm việc
Đào tạo & phát triển
Chế độ nghỉ phép & làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STVG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI