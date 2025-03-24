Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 161 Tôn Thất thuyết, Phường 15 Quận 4, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập chứng từ bán hàng( Báo giá, hợp đồng, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ thanh toán)
Lên phương án kinh doanh, theo dõi hàng tồn kho,thu hồi công nợ
Cập nhật các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày
Dự trù hàng hóa cho hoạt động kinh doanh
Tổng hợp báo cáo về tình hình hàng hóa, nhập xuất tồn hàng ngày
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi 24 – 36, tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành kế toán tài chính, quản trị kinh doanh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.
Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
