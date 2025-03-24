Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161 Tôn Thất thuyết, Phường 15 Quận 4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập chứng từ bán hàng( Báo giá, hợp đồng, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ thanh toán)

Lên phương án kinh doanh, theo dõi hàng tồn kho,thu hồi công nợ

Cập nhật các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày

Dự trù hàng hóa cho hoạt động kinh doanh

Tổng hợp báo cáo về tình hình hàng hóa, nhập xuất tồn hàng ngày

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 24 – 36, tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành kế toán tài chính, quản trị kinh doanh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin