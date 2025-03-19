Tuyển Trợ lý Lantro (Viet Nam) CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công việc cụ thể/ Working fields.

• Hỗ trợ phòng dự án & phòng kinh doanh hoàn thành các dịch vụ khách hàng ( rà soát lại thông tin dự án đã hoàn thành (nếu cần)).

• Hỗ trợ và trao đổi với phòng dự án để trả lời các yêu cầu của khách hàng (nếu có).

• Tiến hành các thủ tục đăng ký danh sách thi công theo quy định của tòa nhà, chủ đầu tư.

• Theo dõi danh sách huấn luyện an toàn lao động (còn hạn, hết hạn và đề xuất cho các trường hợp mới)

• Theo dõi lịch trình của dự án sau bảo trì, gửi đề xuất lịch trình bảo trì đến khách hàng và hỗ trợ làm report bảo trì cho các project tại Hà Nội.

• Theo dõi sát tiến độ dự án và quy trình nghiệm thu theo tiến độ của hợp đồng kịp thời.

• Cập nhật các thông tin, hình ảnh dự án sau hoàn thành để bổ sung vào hồ sơ năng lực công ty.

• Phối hợp với phòng kinh doanh tập hợp kiểm tra lại BOM khối lượng chính của dự án, và các báo giá phát sinh (nếu có) để lên bảng nghiệm thu khối lượng dự án với kỹ sư.

• Tiến hành làm quyết toán công trình sau khi nghiệm thu hoàn thành.

• Thực hiện các công tác thuộc phạm vi hành chính văn phòng theo bố trí cấp trên.

• Kiểm tra vật tư xuất so với kết quả kiểm tra để tính toán khối lượng thi công hao hụt.

• Thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu đã được ký kết liên quan đến dự án, đảm bảo giảm thiểu sự can thiệp từ các phòng ban khác

• Lưu trữ hồ sơ, phát hành Phiếu giao nhận hàng và theo dõi những hồ sơ này.