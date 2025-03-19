Tuyển Trợ lý Lantro (Viet Nam) CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lantro (Viet Nam) CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Lantro (Viet Nam) CO., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46 Phan Khiem Ich Str., Hung Gia 1 (R4), Tan Phong Ward, Dist.7, HCM

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc cụ thể/ Working fields.
• Hỗ trợ phòng dự án & phòng kinh doanh hoàn thành các dịch vụ khách hàng ( rà soát lại thông tin dự án đã hoàn thành (nếu cần)).
• Hỗ trợ và trao đổi với phòng dự án để trả lời các yêu cầu của khách hàng (nếu có).
• Tiến hành các thủ tục đăng ký danh sách thi công theo quy định của tòa nhà, chủ đầu tư.
• Theo dõi danh sách huấn luyện an toàn lao động (còn hạn, hết hạn và đề xuất cho các trường hợp mới)
• Theo dõi lịch trình của dự án sau bảo trì, gửi đề xuất lịch trình bảo trì đến khách hàng và hỗ trợ làm report bảo trì cho các project tại Hà Nội.
• Theo dõi sát tiến độ dự án và quy trình nghiệm thu theo tiến độ của hợp đồng kịp thời.
• Cập nhật các thông tin, hình ảnh dự án sau hoàn thành để bổ sung vào hồ sơ năng lực công ty.
• Phối hợp với phòng kinh doanh tập hợp kiểm tra lại BOM khối lượng chính của dự án, và các báo giá phát sinh (nếu có) để lên bảng nghiệm thu khối lượng dự án với kỹ sư.
• Tiến hành làm quyết toán công trình sau khi nghiệm thu hoàn thành.
• Thực hiện các công tác thuộc phạm vi hành chính văn phòng theo bố trí cấp trên.
• Kiểm tra vật tư xuất so với kết quả kiểm tra để tính toán khối lượng thi công hao hụt.
• Thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu đã được ký kết liên quan đến dự án, đảm bảo giảm thiểu sự can thiệp từ các phòng ban khác
• Lưu trữ hồ sơ, phát hành Phiếu giao nhận hàng và theo dõi những hồ sơ này.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Lantro (Viet Nam) CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lantro (Viet Nam) CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46 Phan Khiem Ich Str., Hung Gia 1 (R4), Tan Phong Ward, Dist.7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

