Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
- Hồ Chí Minh: teambuilding, du lịch thường niên… • Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN… • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm., Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Hỗ trợ, theo dõi, kiểm soát công việc của Khu vực kinh doanh, báo cáo về Giám Đốc khu vực
Theo dõi và cập nhật tình hình bán hàng của bộ phận kinh doanh trong khu vực.
Cập nhật thông tin về sản phẩm, giỏ hàng, chính sách bán hàng từ Tổng Công ty đến bộ phận kinh doanh của Khu vực.
Hỗ trợ và Theo dõi tình trạng các giao dịch phát sinh của bộ phận kinh doanh trong khu vực đến khi giao dịch thành công (chuyển cọc, đăng ký lịch ký Hợp đồng, ngày ký Hợp đồng,...)
Theo dõi thông tin khách hàng, tiến trình đóng tiền của khách hàng. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc xử lý các vấn đề phát sinh từ khách hàng. Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng….
Phối hợp cùng bộ phận Admin Tổng công ty và các phòng ban khác trong công tác chuẩn bị event tham quan dự án, công tác bán hàng và công tác sau bán hàng.
Tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình bán hàng đến Giám Đốc Khu vực.
Báo cáo kinh doanh hằng ngày.
Theo dõi, đối chiếu công nợ của khách hàng với Phòng/Ban liên quan.
Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel).
Khả năng xử lý linh hoạt trong mọi tình huống.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
