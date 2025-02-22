Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: teambuilding, du lịch thường niên… • Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN… • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm., Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ, theo dõi, kiểm soát công việc của Khu vực kinh doanh, báo cáo về Giám Đốc khu vực
Theo dõi và cập nhật tình hình bán hàng của bộ phận kinh doanh trong khu vực.
Cập nhật thông tin về sản phẩm, giỏ hàng, chính sách bán hàng từ Tổng Công ty đến bộ phận kinh doanh của Khu vực.
Hỗ trợ và Theo dõi tình trạng các giao dịch phát sinh của bộ phận kinh doanh trong khu vực đến khi giao dịch thành công (chuyển cọc, đăng ký lịch ký Hợp đồng, ngày ký Hợp đồng,...)
Theo dõi thông tin khách hàng, tiến trình đóng tiền của khách hàng. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc xử lý các vấn đề phát sinh từ khách hàng. Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng….
Phối hợp cùng bộ phận Admin Tổng công ty và các phòng ban khác trong công tác chuẩn bị event tham quan dự án, công tác bán hàng và công tác sau bán hàng.
Tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình bán hàng đến Giám Đốc Khu vực.
Báo cáo kinh doanh hằng ngày.
Theo dõi, đối chiếu công nợ của khách hàng với Phòng/Ban liên quan.
Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel).
Khả năng xử lý linh hoạt trong mọi tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường số 10, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

