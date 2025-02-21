Tuyển Trợ lý Trường Anh ngữ ENVIS School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng và phát triển nội dung giảng dạy tiếng Anh trực tuyến.

Thiết kế bài giảng online hấp dẫn, sử dụng đa dạng phần mềm và công cụ hỗ trợ.

Tham gia sáng tạo nội dung trên TikTok, cập nhật các xu hướng mới để thu hút lượt xem.

Hỗ trợ lên ý tưởng và triển khai các sản phẩm nội dung sáng tạo cho kênh truyền thông.

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh viên có thể làm part - time.

Có chứng chỉ IELTS tối thiểu 7.0 (ưu tiên kĩ năng Viết và Nói tốt)

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh Online.

Biết thiết kế bài giảng online, sử dụng đa dạng phần mềm và lên ý tưởng sản phẩm

Có kinh nghiệm làm tiktok, cập nhật các bài đăng hit (thu hút nhiều lượt xem).

Tại Trường Anh ngữ ENVIS School Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Được đi du lịch 1-2 lần trong năm theo chính sách công ty.

Thưởng Tết, dịp đặc biệt, tham gia các buổi liên hoan công ty.

Có cơ hội lên nhân viên chính thức, chế độ thăng tiến rõ ràng.

Nghỉ phép và lễ Tết theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Anh ngữ ENVIS School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin