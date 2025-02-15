Tuyển Trợ lý Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Tổ chức, theo dõi lịch làm việc của Ban Tổng Giám đốc để thường xuyên nhắc việc, cung cấp thông tin hoặc đề xuất,điều chỉnh thời gian, địa điểm làm việc phù hợp khi cần thiết;

2. Tổ chức và tham gia các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung, làm biên bản và ghi chú những nội dung chính để phục vụ công tác quản lý điều hành Đáp ứng tiêu chí và tiến độ

3. Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám đốc; Đúng thời gian và nội dung theo yêu cầu

4. Triển khai các công tác mở rộng quan hệ đối tác, khách hàng tiềm năng cho các khách sạn nói riêng và khối Quản lý & Phát triển khách sạn của tập đoàn nói chung.

5. Hỗ trợ công tác đối ngoại với đối tác theo yêu cầu.

6. Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản từ các phòng ban và tổng hợp báo cáo lên TGĐ.

7. Lưu giữ, bảo mật thông tin và tài liệu liên quan.

8. Thực hiện các công việc khác được giao phó.