Tuyển Trợ lý CHI NHÁNH TẠI TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN MG LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CHI NHÁNH TẠI TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN MG LOGISTICS
- Hồ Chí Minh: Tầng G, tòa nhà Sovilaco, số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thực hiện các công việc về chăm sóc khách hàng được phân công từ quản lý bộ phận.
2. Hỗ trợ các vấn đề, thắc mắc của khách hàng và chuyển thông tin tới các phòng ban
3. Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách hàng, lập dự thảo hợp đồng cho khách hàng
4. Liên hệ với khách hàng, đại lý của công ty để nhận thông tin lô hàng
5. Đặt chỗ ( booking ) với các hãng tàu, công ty vận tải hoặc hãng hàng không cho các lô hàng.
6. Giải quyết khiếu nại của khách hàng và các vấn đề liên quan đến hàng hóa.
7. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. TIẾNG TRUNG THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG, không yêu cầu bằng cấp ngoại ngữ Tiếng Trung.
3. Không yêu cầu kinh nghiệm.
4. Yêu thích kinh doanh, chịu áp lực cao; xử lý công việc qua điện thoại buổi tối.
5. Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao.

♦ QUYỀN LỢI:
Tại CHI NHÁNH TẠI TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN MG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
